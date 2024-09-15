Силы ПВО уничтожили российскую ракету и 10 "Шахедов"

Россияне этой ночью выпустили по Украине управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области, а также 14 дронов-камикадзе. Районы пусков - Курск и мыс Чауда Крым.

Также оккупанты ударили по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

Атаку врага отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных дронов.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.