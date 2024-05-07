Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети в Одеській області

Як повідомляється, близько 14:00 в Одеській області воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Що відомо про ракету Х-59

Ракета Х-59 (також відома як Х-69) - це високоточна керована авіаційна ракета класу "повітря-поверхня".

Вона призначена для поразки наземних цілей на великих відстанях, включаючи об'єкти військово-промислового комплексу, командні пункти та інші об'єкти.

Ракета може бути встановлена на військові літаки, наприклад Су-24 та Су-25.

Х-59 має невеликі габарити, але водночас оснащена потужними двигунами та системою керування, що дозволяє їй досягати великої точності удару по цілях.