Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети в Одеській області

Українські військові у вівторок, 7 травня, знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 у небі над Одеською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Як повідомляється, близько 14:00 в Одеській області воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Ракета Х-59 (також відома як Х-69) - це високоточна керована авіаційна ракета класу "повітря-поверхня".
Вона призначена для поразки наземних цілей на великих відстанях, включаючи об'єкти військово-промислового комплексу, командні пункти та інші об'єкти.
Ракета може бути встановлена на військові літаки, наприклад Су-24 та Су-25.
Х-59 має невеликі габарити, але водночас оснащена потужними двигунами та системою керування, що дозволяє їй досягати великої точності удару по цілях.
У ніч на 6 травня росіяни застосували проти України 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136. Дрони були запущені з північного напрямку.
Під час відбиття атаки силам ППО вдалося знищили 12 ворожих безпілотників у Сумській області.
Пізніше в Сумській ОВА поінформували, що ворог вночі завдав авіаударів по об'єктах енергетики в області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.