Силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты в Одесской области

Как сообщается, около 14:00 в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Что известно о ракете Х-59

Ракета Х-59 (также известная как Х-69) - это высокоточная управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность".

Она предназначена для поражения наземных целей на больших расстояниях, включая объекты военно-промышленного комплекса, командные пункты и другие объекты.

Ракета может быть установлена на военные самолеты, например Су-24 и Су-25.

Х-59 имеет небольшие габариты, но в то же время оснащена мощными двигателями и системой управления, что позволяет ей достигать большой точности удара по целям.