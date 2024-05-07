RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты в Одесской области

Фото: силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты в Одесской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные во вторник, 7 мая, уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 в небе над Одесской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как сообщается, около 14:00 в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Что известно о ракете Х-59

Ракета Х-59 (также известная как Х-69) - это высокоточная управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность".

Она предназначена для поражения наземных целей на больших расстояниях, включая объекты военно-промышленного комплекса, командные пункты и другие объекты.

Ракета может быть установлена на военные самолеты, например Су-24 и Су-25.

Х-59 имеет небольшие габариты, но в то же время оснащена мощными двигателями и системой управления, что позволяет ей достигать большой точности удара по целям.

Последний обстрел Украины и работа ПВО

В ночь на 6 мая россияне применили против Украины 13 ударных БПЛА типа Shahed-131/136. Дроны были запущены с северного направления.

Во время отражения атаки силам ПВО удалось уничтожить 12 вражеских беспилотников в Сумской области.

Позже в Сумской ОВА проинформировали, что враг ночью нанес авиаудары по объектам энергетики в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеРакеты