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Мобільні групи ЗСУ знищили 12 "Шахедів" цієї ночі, - Олещук

Понеділок 06 травня 2024 07:02
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Мобільні групи ЗСУ знищили 12 "Шахедів" цієї ночі, - Олещук Фото: командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук (facebook.com/kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Силами і засобами протиповітряної оборони у ніч проти 6 травня були знищені майже усі ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники запускали для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

Він зазначив, що загалом під час цієї нічної повітряної атаки окупанти застосували 13 ударних безпілотників.

"У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - Курська обл. - РФ)", - йдеться в повідомленні.

Генерал розповів, що 12 ворожих баражуючих боєприпасів були збиті мобільними групами. Бойова робота велася на території Сумської області.

"В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області", - передав генерал.

Мобільні групи ЗСУ знищили 12 &quot;Шахедів&quot; цієї ночі, - Олещук

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня війська РФ вчергове завдали повітряної атаки по території України із застосуванням дронів-камікадзе.

Після опівночі у Сумах пролунали вибухи. Після цього у деяких районах міста було частково відсутнє світло та водопостачання. Також повідомлялося про повторні вибухи у районі міста.

Пізніше в Сумській ОВА поінформували, що ворог вночі завдав авіаударів по об'єктах енергетики в області. Також у заяві йшлося про те, що на місцях ведуться відновлювальні роботи.

Крім того, у Сумській МВА заявили, що у місті через нічну атаку "Шахедів" об'єкти критичної інфраструктури міста переводяться на резервне живлення. У місті розгортаються "пункти незламності", а роботи з відновлення енергетики вже почались.

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