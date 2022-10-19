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Сили ППО збили вже 8 дронів та 4 ракети окупантів

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Середа 19 жовтня 2022 15:51
Сили ППО збили вже 8 дронів та 4 ракети окупантів Фото: сили ППО збили вже 8 дронів та 4 ракети окупантів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сили протиповітряної оборони збили вже 12 ворожих повітряних цілей під час сьогоднішної атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Центр" у Facebook.

Повідомляться, що станом на 15:00 сили та засоби ППО повітряного командування "Центр" збили 2 крилаті ракети та 8 безпілотників. Ще 2 крилаті ракети знищили сили ППО Сухопутних військ.

Нагадаємо, сьогодні у Києві пролунала серія вибухів. Мер Віталій Кличк повідомив, що ППО збила кілька російських ракет над містом.

Також 19 жовтня росіяни вдарили ракетами по Вінницької області.

Вибух також чули у Чернігові, Івано-Франківській області. Голова Чернігівської області В'ячеслав Чаус повідомив, що в обласному центрі стався вибух "Шахеда".

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