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Силы ПВО сбили уже 8 дронов и 4 ракеты оккупантов

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Среда 19 октября 2022 15:51
Силы ПВО сбили уже 8 дронов и 4 ракеты оккупантов Фото: силы ПВО сбили уже 8 дронов и 4 ракеты оккупантов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Силы противовоздушной обороны сбили уже 12 вражеских воздушных целей во время атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Центр" в Facebook.

Сообщаются, что по состоянию на 15:00 силы и средства ПВО воздушного командования "Центр" сбили 2 крылатых ракеты и 8 беспилотников. Еще 2 крылатые ракеты уничтожили силы ПВО Сухопутных войск.

Напомним, сегодня в Киеве прозвучала серия взрывов. Мэр Виталий Кличк сообщил, что ПВО сбило несколько российских ракет над городом.

Также 19 октября россияне ударили ракетами по Винницкой области.

Взрыв также слышали в Чернигове, Ивано-Франковской области. Глава Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что в областном центре произошел взрыв "Шахеда".

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