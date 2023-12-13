Сили ППО збили всі ракети, якими Росія атакувала столицю, - КМВА

Сили протиповітряної оборони (ППО) збили усі ворожі ракети, якими російський агресор атакував Київ у ніч на 13 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА у Telegram.

Зазначається, що агресор запустив ракети приблизно о третій ночі, найімовірніше з північно-східного напрямку. Силами і засобами ППО всі вони були знищені.

Однак внаслідок роботи ППО, у трьох лівобережних районах сталося падіння уламків, що пошкодили будинки, травмували людей і викликали пожежі.

Наслідки падіння уламків ракет

У Дарницькому районі виникло загорання приватного будинку на площі 400 м2.

В Дніпровському районі сталося загорання балкону на 7 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, пошкодження фасаду та вікон будинку, загорілися 4 авто в дворі будинку. Проводилася евакуація жителів. Потерпілі отримали переважно різані рани й отримали першу медичну допомогу.

Також у цьому районі сталося загорання приватного будинку на площі 2 м2.

В Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості та на проїжджій частині.

За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 45 людей, серед них 2 дітей. 18 постраждалих було ушпиталено з травмами різного ступеню важкості, 27 отримали допомогу на місці.

Обстріл Києва 13 грудня

У середу, 13 грудня, близько 3:00 у Києві пролунало близько 10 потужних вибухів. Після цього в місті оголосили тривогу, а Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Київській та Чернігівській областях.

Внаслідок падіння уламків збитих ППО ракет виникли пожежі у Дніпровському, Деснянському і Дарницькому районах.

У мерії показали масштабну пожежу в одному з районів столиці.

Детальні подробиці нічної атаки РФ на Київ - читайте в спецматеріалі РБК-Україна.

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