Внаслідок падіння уламків у кількох районах Києва виникли пожежі, є постраждалі

Внаслідок падіння уламків у Деснянському, Дніпровському і Дарницькому районах Києва виникли пожежі. Постраждало семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА в Telegram .

У відомстві зазначили, що після роботи ППО по збиттю ворожих цілей над Києвом зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста.

Пожежа в Дніпровському районі

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі столиці уламки ракет пошкодили фасад житлового будинку. Він також додав, що у дворі житлового будинку палають автівки.

За даними КМВА, попередньо, є загорання в багатоквартирному житловому будинку. Зазначається, що рятувальники розпочали евакуацію.

Пожежа в Деснянському районі

В Деснянському районі столиці, за даними КМВА, попередньо, є загорання в дворі багатоквартирного будинку.

"Підрозділи ДСНС виїхали за викликом", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на відкритій території палає уламок ракети. Пожежно-рятувальні служби працюють на місці.

Є постраждалі

Кличко повідомив, що в Дніпровському районі столиці постраждало пʼятеро людей. Трьох госпіталізували до медзакладів міста. Двом медики надали допомогу на місці.

Згодом мер столиці заявив, що за даними медиків, внаслідок ворожої атаки постраждало семеро людей, з них 5 госпіталізували.

Пожежа у Дарницькому районі

"Палає одноповерховий житловий будинок. Екстрені служби прибули на місце", - повідомив мер столиці.

За даними КМВА, попередньо, внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі зафіксовано загорання приватного будинку на площі 400 квадратних метрів.

Вибухи в Києві вночі 13 грудня

Сьогодні вночі, 13 грудня в столиці України пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Після цього в Києві та області оголосили повітряну тривогу.

Згодом Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Київській та Чернігівській областях.