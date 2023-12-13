В КМВА показали наслідки ракетної атаки на Київ
Фото: внаслідок падіння уламків ракет у Києві виникла пожежа (Getty Images)
Внаслідок ракетного обстрілу Києва, у Дарницькому районі столиці виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА в Telegram.
"Наслідки ракетної атаки на Київ. Дарницький район", - йдеться у повідомленні.
Обстріл Києва 13 грудня
У ніч на 13 грудня в Києві пролунало близько 10 потужних вибухів. Після цього в місті оголосили тривогу, а Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Київській та Чернігівській областях.
Внаслідок падіння уламків збитих ППО ракет виникли пожежі у Дніпровському, Деснянському і Дарницькому районах. За останніми даними КМВА, постраждали 12 людей.
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