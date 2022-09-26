Силы ПВО сбили три иранских дрона над Одесской областью

Российские оккупанты снова атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе. Все атаки были отбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

По данным ОК, иранские дроны сбили силы ПВО Украины.

Российские военные целились по Одесской области дронами-камикадзе. Все три уничтожили силы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Обновлено 23:46

За сутки зенитно-ракетные войска Воздушного командования "Юг" уничтожили четыре дрона-камикадзе Shahed-136 над Одесской областью.

Напомним, вечером 26 сентября в Одессе прогремели несколько взрывов. Сообщалось, что воздушная тревога не была объявлена.

Прошлой ночью оккупанты атаковали Одесскую область тремя дронами-камикадзе. Один из них удалось сбить силам ПВО. Два других попали в объект военной инфраструктуры, возник масштабный пожар, который привел к детонации боеприпасов.

25 сентября Одессу также атаковали дроны-камикадзе. Трижды оккупанты попали в админздание в центре города.

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