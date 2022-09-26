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В Одесі прогриміли вибухи

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Одеса, Понеділок 26 вересня 2022 21:24
В Одесі прогриміли вибухи Ілюстративне фото: в Одесі прогримів вибух (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одесі пролунав вибух у понеділок, 26 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що повітряну тревогу в Одеській області не оголошували.

Наразі офіційної інформації щодо причин вибуху немає.

Оновлено від 21:40

Через 12 хвилин після перших повідомлень про вибухи оголосили повітряну тревогу.

Місцеве видання "Думська" повідомило про збиття дронів над морем і на вулиці Таірова, але додало, що інформація уточнюється.

Також ЗМІ написало про направлення до Одеси іранських дронів.

Оновлено від 21:58

В Одесі пролунав ще один потужний вибух. ЗМІ повідомляють про збиття іранського дрону.

Що відомо про дрони Shahed 136

Так званий дрон-камікадзе призначений для ураження цілей на дальній відстані. Він наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами.

Безпілотник запускається з пускової платформи та має двигун, за допомогою якого набирає швидкість і висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Одеську область трьома дронами-камікадзе. Один з них вдалося збити силам ППО. Два інші влучили в об'єкт військової інфраструктури, виникла масштабна пожежа, що призвела до детонації боєприпасів.

25 вересня Одесу також атакували дрони-камікадзе. Тричі окупанти влучили в адмінбудівлю в центрі міста.

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