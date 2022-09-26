В Одесі прогриміли вибухи
В Одесі пролунав вибух у понеділок, 26 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що повітряну тревогу в Одеській області не оголошували.
Наразі офіційної інформації щодо причин вибуху немає.
Оновлено від 21:40
Через 12 хвилин після перших повідомлень про вибухи оголосили повітряну тревогу.
Місцеве видання "Думська" повідомило про збиття дронів над морем і на вулиці Таірова, але додало, що інформація уточнюється.
Також ЗМІ написало про направлення до Одеси іранських дронів.
Оновлено від 21:58
В Одесі пролунав ще один потужний вибух. ЗМІ повідомляють про збиття іранського дрону.
Що відомо про дрони Shahed 136
Так званий дрон-камікадзе призначений для ураження цілей на дальній відстані. Він наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами.
Безпілотник запускається з пускової платформи та має двигун, за допомогою якого набирає швидкість і висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Одеську область трьома дронами-камікадзе. Один з них вдалося збити силам ППО. Два інші влучили в об'єкт військової інфраструктури, виникла масштабна пожежа, що призвела до детонації боєприпасів.
25 вересня Одесу також атакували дрони-камікадзе. Тричі окупанти влучили в адмінбудівлю в центрі міста.
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