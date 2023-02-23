Сили ППО збили розвідувальний дрон у Київській області

"Звичний день у воюючій країні - розвідувальний безпілотник навідався на Київщину", - сказав він.

Ігнат зазначив, що українські оборонці успішно відпрацювати по ворожому дрону та приземлили його. Інформація про те, якого типу безпілотник було збито, буде пізніше.

"Очевидно, що це розвідник, який намагався щось вивідати", - додав Ігнат.

Окрім того, речник Повітряних сил зазначив, що зараз на східному напрямку триває повітряна тривога у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.

Нагадаємо, сьогодні у Київській області було чутно вибухи. Пізніше стало відомо, що там спрацювала ППО.

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