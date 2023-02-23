У Київській області спрацювала система ППО
Фото: у Київській області спрацювала система ППО (Getty Images)
У Київській області 23 лютого під час повітряної тривоги спрацювала система протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської ОВА.
"Мешканці Київської області! В області працює ППО. Перебувайте у укриттях або в безпечних місцях до відбою", - йдеться у повідомленні.
Зараз невідомо, який саме повітряний об'єкт знищили Повітряні сили.
Нагадаємо, вдень у Києві та області було оголошено повітряну тривогу . У мережі в цей час повідомили про невідомий об'єкт у повітрі.
Раніше у розвідці повідомили, що російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого . Але зауважили, що він буде невеликий.
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