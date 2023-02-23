У Києві та області - тривога. У мережі пишуть про можливий рух БПЛА
Повітряна тривога оголошена в Київській області сьогодні, 23 лютого. У мережі тим часом пишуть про невідомий об'єкт у повітрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
11:38. У мережі пишуть про роботу ППО в Київській області
Очікуємо офіційних коментарів.
Оновлено 11:29. Повітряна тривога оголошена у Києві.
Станом на 11:26 мапа повітряних тривог виглядає так:
Тим часом у мережі пишуть, що причиною тривоги є повітряний об’єкт, але поки незрозуміло, який саме. Не виключено, що це може бути ворожий БПЛА.
Зазначимо, що офіційних коментарів щодо причин тривоги в Київській області не було.
Нагадаємо, раніше в розвідці повідомили, що російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого. Але зазначили, що він буде невеликий.
Додамо, нещодавно в Повітряних силах ЗСУ заспокоїли українців, масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде.
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