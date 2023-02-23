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Силы ПВО сбили разведывательный дрон в Киевской области

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские силы противовоздушной обороны сбили разведывательный беспилотник россиян в Киевской области во время воздушной тревоги 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Привычный день в воюющей стране - разведывательный беспилотник наведался в Киевскую область", - сказал он.

Игнат отметил, что украинские защитники успешно отработали по вражескому дрону и приземлили его. Информация о том, какой тип беспилотника был сбит, будет позже.

"Очевидно, что это разведчик, который пытался что-нибудь выведать", - добавил Игнат.

Кроме того, спикер Воздушных сил отметил, что сейчас на восточном направлении продолжается воздушная тревога в связи с угрозой применения врагом баллистических ракет.

Напомним, сегодня в Киевской области были слышны взрывы. Позже стало известно, что там сработало ПВО.

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Киевская областьПВОВоздушные силы Украины