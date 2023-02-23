Силы ПВО сбили разведывательный дрон в Киевской области

"Привычный день в воюющей стране - разведывательный беспилотник наведался в Киевскую область", - сказал он.

Игнат отметил, что украинские защитники успешно отработали по вражескому дрону и приземлили его. Информация о том, какой тип беспилотника был сбит, будет позже.

"Очевидно, что это разведчик, который пытался что-нибудь выведать", - добавил Игнат.

Кроме того, спикер Воздушных сил отметил, что сейчас на восточном направлении продолжается воздушная тревога в связи с угрозой применения врагом баллистических ракет.

Напомним, сегодня в Киевской области были слышны взрывы. Позже стало известно, что там сработало ПВО.

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