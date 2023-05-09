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Сили ППО збили російський дрон "Орлан-10" в Миколаївській області

Ілюстративне фото: сили ППО збили російський дрон "Орлан-10" в Миколаївській області (facebook.com/oboronazp)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Протиповітряна оборона "приземлила" російський розвідувальний дрон "Орлан-10" в Миколаївській області у вівторок, 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь".

"09 травня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10"", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора українські військові знищили три російських БПЛА в Херсонській області та ще три - на сході.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові в Україні втратили вже понад 2618 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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