ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські бійці знищили три російські дрони в Херсонській області

Новость на русском →
Понеділок 08 травня 2023 17:17
Українські бійці знищили три російські дрони в Херсонській області Ілюстративне фото: українські бійці знищили три російські дрони в Херсонській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сили та засоби ППО знищили три російських безпілотники в Херсонській області у понеділок, 8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь".

Українські захисники "приземлили" два ударні БПЛА типу "Ланцет" та один безпілотник типу ZALA.

Зазначається, що "Ланцети" збили воїни мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, сьогодні прикордонники збили три російські безпілотники на сході.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові в Україні втратили вже понад 2,6 тисяч дронів оперативно-тактичного рівня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область дрони Війна Росії проти України
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні