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Силы ПВО сбили российский дрон "Орлан-10" в Николаевской области

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили российский дрон "Орлан-10" в Николаевской области (facebook.com/oboronazp)
Автор: Елизавета Драбкина

Противовоздушная оборона "приземлила" российский разведывательный дрон "Орлан-10" в Николаевской области во вторник, 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".

"09 мая 2023 года, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БПЛА "Орлан-10"", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера украинские военные уничтожили три российских БПЛА в Херсонской области и еще три - на востоке.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения российские военные в Украине потеряли уже более 2618 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Николаевская областьдрониПВО