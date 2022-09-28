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Військові збили чотири ракети, які росіяни випустили ввечері по Україні

Фото: військові збили чотири ракети, які росіяни випустили ввечері по Україні (defence-ua com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські системи протиповітряної оборони збили чотири російські ракети, запущені у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram і Повітряне командування "Схід".

"Сьогодні ППО знешкодила ракети, що були запущені в напрямку Запоріжжя та двох сусідніх великих міст. У кожне місто завдяки нашим захисникам не долетіло щонайменше по дві ракети", - написав Старух.

Військові зазначають, що окупанти спрямували 5 керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей.

Так, одну ракету було збито в Запорізькій області. У Дніпропетровській області одна ракета була знищена у Криворізькому районі та ще дві - в районі населеного пункту Синельниково.

Нагадаємо, вчора росіяни випустили десять ракет по Запоріжжю. Вони потрапили в об'єкти інфраструктури обласного центру та пошкодили лінію електропередач.

Окрім того, в ніч на 27 вересня окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю, є постраждалі.

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