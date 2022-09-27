Окупанти випустили по Запоріжжю 10 ракет
Російські окупаційні війська випустили десять ракет по Запоріжжю. Зокрема, випущені ракети потрапили у об'єкти інфраструктури обласного центру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.
Окупанти завдавали ударів ракетами С300.
"На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу", - повідомив Старух.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
"Ворог майже кожен день атакує місто. Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо одне про одного", - додав глава ОВА.
Фото: Окупанти випустили по Запоріжжю 10 ракет (t.me/starukhofficial)
Нагадаємо, в ніч на 27 вересня бойовики завдали ракетних ударів по Запоріжжю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.