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Военные сбили четыре ракеты, которые россияне выпустили вечером по Украине

Фото: военные сбили четыре ракет, которые россияне выпустили вечером по Украине (defence-ua com)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские системы противовоздушной обороны сбили четыре российских ракеты, запущенных в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram и Воздушное командование "Восток".

"Сегодня ПВО обезвредило ракеты, запущенные в направлении Запорожья и двух соседних крупных городов. В каждый город благодаря нашим защитникам не долетело по меньшей мере по две ракеты", - написал Старух.

Военные отмечают, что оккупанты направили 5 управляемых авиационных ракет Х-59 с Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей.

Так, одна ракета была сбита в Запорожской области. В Днепропетровской области одна ракета была уничтожена в Криворожском районе и ещ две - в районе населенного пункта Синельниково.

Напомним, вчера россияне выпустили десять ракет по Запорожью. Они попали по объектам инфраструктуры областного центра и повредили линию электропередач.

Кроме того, в ночь на 27 сентября оккупанты снова нанесли ракетные удары по Запорожью, есть пострадавшие.

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ЗапорожьеПВО