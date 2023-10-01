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Сили ППО збили на півдні України щонайменше 15 дронів, однак є влучання, - Гуменюк

Фото: Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Росія знову атакувала південь України безпілотниками по типу "Шахед". Силам ППО вдалось збити понад 15 безпілотників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, оперативна обстановка на півдні України залишається досить напруженою. Попередньо, сили ППО у регіоні вночі збили щонайменше 15 дронів.

"Південні регіони знову опинились під дроновою атакою змішаного типу. Ворог намагався плутати маршрути, максимально навантажувати нашу систему протиповітряної оборони. В нашій зоні відповідальності знищено щонайменше 15 ударних безпілотників типу "Шахед", переважна більшість в Одеській області - 14, і один у Миколаївській", - сказала вона.

Гуменюк розповіла, що на жаль у Миколаївській області зафіксовано влучання в складські приміщення, там триває рятувальна операція - гасіння пожежі. Інформації про потерпілих не надходило.

Атака по Україні 1 жовтня

У низці областей України сьогодні вночі, 1 жовтня оголосили про повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атака ракетами і дронами. Вибухи пролунали в ХарковіОдесі та Запоріжжі.

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Війна Росії проти Україниатака дронівПВО