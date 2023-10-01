RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы ПВО сбили на юге Украины минимум 15 дронов, однако есть попадания, - Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Россия снова атаковала юг Украины беспилотниками по типу "Шахед". Силам ПВО удалось сбить более 15 беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, оперативная обстановка на юге Украины остается достаточно напряженной. Предварительно, силы ПВО в регионе ночью сбили не менее 15 дронов.

"Южные регионы снова оказались под дроновой атакой смешанного типа. Враг пытался путать маршруты, максимально нагружать нашу систему противовоздушной обороны. В нашей зоне ответственности уничтожены по меньшей мере 15 ударных беспилотников типа "Шахед", подавляющее большинство в Одесской области - 14, и один в Николаевской" , – сказала она.

Гуменюк рассказала, что, к сожалению, в Николаевской области зафиксировано попадание в складские помещения, там продолжается спасательная операция - тушение пожара. Информация о пострадавших не поступала.

Атака по Украине 1 октября

В ряде областей Украины сегодня ночью, 1 октября объявили о воздушной тревоге . Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове , Одессе и Запорожье .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украиныатака дроновПВО