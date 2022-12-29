Сили ППО збили більше 20 ракет над Одеською областю

Проте уламки однієї з російських ракет потрапили в житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Окрім того, через влучання є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому в області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Всі служби на місцях і працюють.

Нагадаємо, що в Одеському районі після вибухів піднявся клуб чорного диму. Також зникли світло та вода.

Окрім того, уламки крилатої ракети влучили у житловий будинок у селі Степове в Одеській області.

РБК-Україна повідомляє усі деталі сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги.

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