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Сили ППО збили більше 20 ракет над Одеською областю

Фото: сили ППО збили більше 20 ракет над Одеською областю (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Підрозділ протиповітряної оборони збили 21 російську ракету над Одеською областю 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченко.

Проте уламки однієї з російських ракет потрапили в житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Окрім того, через влучання є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому в області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Всі служби на місцях і працюють.

Нагадаємо, що в Одеському районі після вибухів піднявся клуб чорного диму. Також зникли світло та вода.

Окрім того, уламки крилатої ракети влучили у житловий будинок у селі Степове в Одеській області.

РБК-Україна повідомляє усі деталі сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги.

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