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Сили ППО збили 47 з 55 ракет під час сьогоднішньої атаки росіян, - Залужний

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 26 січня, запустили по Україні 55 ракет. При цьому 47 з них знищили сили протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командування Повітряних сил ЗСУ.

Загарбники здійснили 55 пусків ракет повітряного та морського базування (до 2 Х-47 "Кинджал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калібр", 4 КАР Х-59):

  • Х-47 "Кинджал" - з двох літаків МіГ-31К;
  • крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 - із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря;
  • крилатих ракет морського базування "Калібр" - із кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.

"Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей", - написав Залужний.

Він підкреслив, що мета російських окупантів залишається незмінною - психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні росіяни знову завдали масованого удару по Україні. РБК-Україна повідомляло усі подробиці атаки.

Зокрема, ворожа ракета влучила у нежитлову будівлю в Голосіївському районі Києва, загинув чоловік, ще двоє людей постраждали.

Окупанти також завдали удари по об'єктах енергетики, найскладніша ситуація фіксується у Київській, Одеській та Вінницькій областях.

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