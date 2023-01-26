Сили ППО збили 47 з 55 ракет під час сьогоднішньої атаки росіян, - Залужний

Загарбники здійснили 55 пусків ракет повітряного та морського базування (до 2 Х-47 "Кинджал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калібр", 4 КАР Х-59):

Х-47 "Кинджал" - з двох літаків МіГ-31К;

крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 - із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря;

крилатих ракет морського базування "Калібр" - із кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.

"Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей", - написав Залужний.

Він підкреслив, що мета російських окупантів залишається незмінною - психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні росіяни знову завдали масованого удару по Україні. РБК-Україна повідомляло усі подробиці атаки.

Зокрема, ворожа ракета влучила у нежитлову будівлю в Голосіївському районі Києва, загинув чоловік, ще двоє людей постраждали.

Окупанти також завдали удари по об'єктах енергетики, найскладніша ситуація фіксується у Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.