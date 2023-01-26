Силы ПВО сбили 47 из 55 ракет во время сегодняшней атаки россиян, - Залужный

Захватчики осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (до 2 Х-47 "Кинжал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калибр", 4 КАР Х-59):

Х-47 "Кинжал" - из двух самолетов МиГ-31К;

крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 - из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря;

крылатых ракет морского базирования "Калибр" - с кораблей и подводных лодок с акватории Черного моря.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей", - написал Залужный.

Он подчеркнул, что цель российских оккупантов остается неизменной - психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры.

Напомним, сегодня россияне снова нанесли массированный удар по Украине. РБК-Украина сообщало все подробности атаки.

В частности, вражеская ракета попала в нежилое здание в Голосеевском районе Киева, погиб мужчина, еще два человека пострадали.

Оккупанты также нанесли удары по объектам энергетики, самая сложная ситуация фиксируется в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

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