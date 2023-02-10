Силы ПВО сбили 13 российских ракет над Одесской областью
Силы противовоздушной обороны сбили 13 российских ракет над Одесской областью во время массированной атаки 10 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.
Он отметил, что сегодня россияне нанесли массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет.
"Как всегда подразделения противовоздушной обороны Одесской области отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет! Спасибо героям-защитникам неба Одесской области, вы лучшие! Слава Украине!" - написал он.
Отметим, что силы ПВО сбили иранский дрон и крылатую ракету в Хмельницкой области.
К тому же, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские ракеты, которые летели с акватории Черного моря, пересекли границы Молдовы и Румынии.
РБК-Украина сообщало все подробности сегодняшней атаки.
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