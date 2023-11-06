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РФ вночі запустила по Україні чотири види ракет та "Шахеди": як ППО відбила удар з півдня

Україна, Понеділок 06 листопада 2023 08:25
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РФ вночі запустила по Україні чотири види ракет та "Шахеди": як ППО відбила удар з півдня Фото: сили ППО цієї ночі збили 15 Шахедів і одну ракету Х-59 (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Увечорі 5-го та вночі 6-го листопада російські окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе Shahed-136/131 та чотирма типами ракет. Більшість збили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонської області.

Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 "Онікс" та балістичної ракети "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.

Пуски 22 ударних БПЛА Shahed-136/131 зафіксовано із району мису Чауда (Крим).

В результаті бойової роботи силам ППО вдалося знищити 15 ударних БПЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Обстріл України

Увечорі та вночі РФ в черговий раз атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", дві керовані ракети Х-31 і 22 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Удари були нанесені за припортовою інфраструктурою Одеської області та об'єктами цивільної інфраструктури Херсона.

Через удар по припортової інфраструктури в Одеській області пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку та автомобілі із зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.

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