У Кривому Розі знову пролунав вибух. Є "приліт" по інфраструктурному об'єкту

У Кривому Розі на Дніпропетровщині знову пролунав вибух вдень 7 листопада. Перед цим вибухи в місті були цього ранку на фоні ракетної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни", - зазначив він.

Вибух у місті пролунав близько 12:18.

Зауважимо, що перед цим в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ворожої ракетної атаки.

"Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська області - ракетна небезпека!" - повідомляли військові о дванадцятій дня.

Додамо, що після вибуху в Кривому Розі повітряна тривога в Дніпропетровській області була скасована, у ПС оголосили про відбій ракетної загрози у вище вказаних регіонах.

Наслідки атаки

Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив про попередні наслідки російської повітряної атаки. Чиновник поінформував, що ціллю загарбників став інфраструктурний об'єкт. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

"Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу Попередньо, через "приліт" люди не постраждали", - написав він у Telegram.

В адміністрації додали, що решту інформації про наслідки ворожої атаки з'ясовують.

Ранкові вибухи в Кривому Розі

Сьогодні близько половини дев'ятої ранку в місті пролунали вибухи. Очевидці писали в мережі, що їх було декілька.

Також повідомлялося, що один із вибухів роздався до оголошення повітряної тривоги через ракетну небезпеку в Дніпропетровській, а також Кіровоградській областях.

Додамо, що про можливі наслідки ранкових вибухів у Кривому Розі офіційних даних не надходило.

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, перед цим війська РФ обстрілювали Кривий Ріг тричі протягом дня 20 жовтня. Зокрема, під атаку потрапив дачний кооператив. Голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак тоді назвав подію терактом проти мирного населення.

Того ж вечора у деяких районах Кривого Розу мешканці чули вибухи під час повітряної тривоги.

Додамо, що у ніч проти 21 жовтня у Кривому Розі також пролунали вибухи під час ракетної та дронової атаки з боку російських загарбників.