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Силы ПВО ночью уничтожили управляемую авиационную ракету над Сумской областью

Сумская область, Среда 08 ноября 2023 09:04
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Силы ПВО ночью уничтожили управляемую авиационную ракету над Сумской областью Фото: силы ПВО ночью уничтожили управляемую авиационную ракету над Сумской областью (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили российскую управляемую авиационную ракету, которая была своевременно обнаружена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Сегодня ночью на Сумском направлении мобильной огневой группой из ПЗРК Stinger была уничтожена управляемая авиационная ракета", - сообщил Наев.

По его словам, ракета, которая была запущена с самолета Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы нашей страны, была своевременно обнаружена бойцами радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ.

Потерь среди личного состава и военной техники нет.

Последний обстрел Украины

Напомним, что минувшей ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по югу Украины разными типами ракет и ударными дронами. Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 15 из 22 дронов-камикадзе "Шахед" и одной ракеты Х-59.

Оккупанты били по Одессе ракетами "Оникс" и "Искандером-М". В результате повреждены дома и музей в исторической части города. Кроме того, под атакой была припортовая инфраструктура Одесской области, куда войска РФ направили "Шахеды". Пострадали 8 человек.

А вчера россияне атаковали Кривой Рог, попали в объект инфраструктуры.

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Война России против Украины ПВО Воздушные силы Украины ракети Сумская область
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