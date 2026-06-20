Сили ППО вночі збили майже всі дрони, але є прильоти, - ПС

У ніч на 20 червня Росія атакувала Україну 99 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити майже всі ворожі безпілотникіи, однак декілька влучань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Росіяни атакували 99 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожих безпілотники типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 7 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти суботи, 20 червня, завдали авіаційного удару по Харкову, застосувавши керовані бомби. Ворожий приліт зафіксовано в житловому секторі, де значних руйнувань зазнав багатоквартирний будинок.
Також вчора ввечері, 19 червня, російський дрон атакував цивільне авто у Харкові. Внаслідок удару є загиблий і поранена.
У ніч на 19 червня Росія атакувала Україну 90 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Водночас зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.