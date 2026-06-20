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Силы ПВО ночью сбили почти все дроны, но есть прилеты, - ПС

08:23 20.06.2026 Сб
2 мин
Беспилотники летели по нескольким направлениям, атака до сих пор продолжается
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 92 дрона (Getty Images)

В ночь на 20 июня Россия атаковала Украину 99 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить почти все вражеские беспилотники, однако несколько из них достигли цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-воздушных сил ВСУ.

Россияне атаковали 99 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание 7 ударных дронов на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, что в ночь на субботу, 20 июня, российские войска нанесли авиационный удар по Харькову, применив управляемые бомбы. Вражеский удар был зафиксирован в жилом районе, где значительные разрушения понес многоквартирный дом.

Также вчера вечером, 19 июня, российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Харькове. В результате удара есть погибший и раненая.

В ночь на 19 июня Россия атаковала Украину 90 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание 9 ударных дронов в 8 точках, а также падение обломков сбитых дронов в 8 точках.

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