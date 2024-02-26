Сили ППО вночі збили дев'ять "шахедів" та три ракети

Згідно з повідомленням, росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" (Крим), двома ЗКР С-300 (Бєлгородська обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною - Х-31П (ТОТ Запорізької обл.) та 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed (Курська обл.).

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Атака 26 лютого

Нагадаємо, російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників.

Повітряні сили попередили, що РФ запустила по Україні кілька груп "шахедів". Тривога через ударні безпілотники була оголошена в ряді південних і центральних областей України.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих. Незабаром в ОВА показали наслідки ворожої атаки.