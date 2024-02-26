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Силы ПВО ночью сбили девять "шахедов" и три ракеты

Фото: Силы ПВО в ночь на 26 февраля сбили девять шахедов и три ракеты (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 февраля сбили девять из 14 российских "шахедов" и три из семи ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины в Telegram.

Согласно сообщению, россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" (Крым), двумя ОКР С-300 (Белгородская обл.), тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59, противорадиолокационной - Х-31П (ТОТ Запорожской обл.) и 14- ма ударными беспилотниками типа Shahed (Курская обл.).

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены три управляемых авиационных ракеты Х-59 и 9 "шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.

Атака 26 февраля

Напомним, российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью ракет и ударных беспилотников.

Воздушные силы предупредили, что РФ запустила по Украине несколько групп "шахедов". Тревога из-за ударных беспилотников была объявлена в ряде южных и центральных областей Украины.

Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в результате российской атаки зафиксировано разрушение в частном секторе Днепра. Также было известно о пострадавших. Вскоре в ОВА показали последствия вражеской атаки.

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