Сили ППО вночі збили 13 дронів-камікадзе, - Ігнат

Він зазначив, що Росія запустила дрони-камікадзе "Шахед" по Україні з північного напрямку.

"Було попередньо запущено 15 БПЛА, 13 з них знищено протиповітряною обороною різними вогневими засобами. Результат доволі непоганий. Атакували з півночі, атакували центральні, східні області", - зазначив речник.

Нагадаємо, вночі у частині України оголосили повітряну тривогу. Військові зафіксували ворожі цілі у кількох областях, зокрема у Київській області працювала протиповітряна оборона.

Пізніше стало відомо, що сили ППО збили російські дрони у Харківській області. Також чотири дрони-камікадзе знищили у Дніпропетровській області.

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