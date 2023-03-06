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Силы ПВО ночью сбили 13 дронов-камикадзе, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска во время сегодняшней ночной атаки запустили по Украине 15 дронов-камикадзе типа "Шахед". Украинская ПВО сбила 13 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что Россия запустила дроны-камикадзе "Шахед" по Украине с северного направления.

"Было предварительно запущено 15 БПЛА, 13 из них уничтожено противовоздушной обороной разными огневыми средствами. Результат довольно неплохой. Атаковали с севера, атаковали центральные, восточные области", - отметил спикер.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что оккупанты ночью запустили в направлении Киева дроны, но их сбили.

"Этой ночью враг запустил в направлении Киева БПЛА. По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все воздушные цели были уничтожены. Попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано. Предварительно, без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры", - отметил он.

Напомним, ночью в Украине объявили воздушную тревогу. Военные зафиксировали вражеские цели в нескольких областях, в частности в Киевской области работала противовоздушная оборона.

Позже стало известно, что силы ПВО сбили российские дроны в Харьковской области. Также четыре дрона-камикадзе уничтожили в Днепропетровской области.

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