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Сили ППО вночі "приземлили" два БпЛА над Сумською областю

Фото: Сили ППО вночі "приземлили" два БпЛА над Сумською областю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі, 4 листопада, російські терористи атакували Сумську область двома ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Сили протиповітряної оборони "приземлили" обидва безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил.

"Сьогодні вночі противник атакував Сумщину двома ударними БпЛА “Shahed-136/131” з Курської області. Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України", - пише пресслужба. 

Фото: Сили ППО вночі "приземлили" два БпЛА над Сумською областю (t.me/kpszsu/) 

Обстріли ставатимуть масованішими

Як розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, російські атаки ставатимуть ще масованішими після настання холодів.

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