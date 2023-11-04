"Сегодня ночью противник атаковал Сумскую область двумя ударными БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области. Оба вражеских беспилотника уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины", - пишет пресс-служба.

Фото: Силы ПВО ночью "приземлили" два БПЛА над Сумской областью (t.me/kpszsu/)

Обстрелы станут более массированными

Как рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, российские атаки будут становиться еще более массированными после наступления холодов.

"Предыдущие (атаки, - ред.) мы оценивали, как точечные. Мы предупреждали, что это разведки. 2, 4, 6 "Шахедов" запущенные в зону ответственности означали, что враг пытался разведать размещение наших средств ПВО", - пояснила Гуменюк.

Например, в ночь на 3 ноября террористы выпустили по Харькову по Харькову около 10 дронами типа Shahed. Тогда же было зафиксировано повреждение частных домов, учебного заведения и авто. В частности от ударов пострадали и другие регионы.

Согласно данным Воздушных сил, той ночью террористы применили против Украины 40 "Shahed-136/131" и ракету Х-59.