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Силы ПВО ночью "приземлили" два БПЛА над Сумской областью

Фото: Силы ПВО ночью "приземлили" два БПЛА над Сумской областью (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, 4 ноября, российские террористы атаковали Сумскую область двумя ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силы противовоздушной обороны "приземлили" оба беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

"Сегодня ночью противник атаковал Сумскую область двумя ударными БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области. Оба вражеских беспилотника уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины", - пишет пресс-служба.

Фото: Силы ПВО ночью "приземлили" два БПЛА над Сумской областью (t.me/kpszsu/)

Обстрелы станут более массированными

Как рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, российские атаки будут становиться еще более массированными после наступления холодов.

"Предыдущие (атаки, - ред.) мы оценивали, как точечные. Мы предупреждали, что это разведки. 2, 4, 6 "Шахедов" запущенные в зону ответственности означали, что враг пытался разведать размещение наших средств ПВО", - пояснила Гуменюк. 

Например, в ночь на 3 ноября террористы выпустили по Харькову по Харькову около 10 дронами типа Shahed. Тогда же было зафиксировано повреждение частных домов, учебного заведения и авто. В частности от ударов пострадали и другие регионы. 

Согласно данным Воздушных сил, той ночью террористы применили против Украины 40 "Shahed-136/131" и ракету Х-59.

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