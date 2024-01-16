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Сили ППО відпрацювали по російській ракеті в Кіровоградській області, - ОВА

Кіровоградська область, Вівторок 16 січня 2024 16:08
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Сили ППО відпрацювали по російській ракеті в Кіровоградській області, - ОВА Архівне фото: Сили ППО відпрацювали по російській ракеті в Кіровоградській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили протиповітряної оборони в Кіровоградській області сьогодні, 16 січня, успішно відпрацювали по російській ракеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

За його словами, чергова ворожа ракетна атака не оминула Кіровоградську область.

"Захисники неба відпрацювали", - написав очільник області.

Райкович додав, що попередньо - без руйнувань і постраждалих.

Обстріли України

Росія регулярно обстрілює населені пункти в різних областях України з артилерії, авіації, а також б'є ракетами.

Сьогодні повідомлялось, що у Херсоні через обстріли росіян рух тролейбусів на маршруті № 1 тимчасово зупинено.

Вчора російська армія завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди.

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