Сили ППО відпрацювали по російській ракеті в Кіровоградській області, - ОВА
Сили протиповітряної оборони в Кіровоградській області сьогодні, 16 січня, успішно відпрацювали по російській ракеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
За його словами, чергова ворожа ракетна атака не оминула Кіровоградську область.
"Захисники неба відпрацювали", - написав очільник області.
Райкович додав, що попередньо - без руйнувань і постраждалих.
Обстріли України
Росія регулярно обстрілює населені пункти в різних областях України з артилерії, авіації, а також б'є ракетами.
Сьогодні повідомлялось, що у Херсоні через обстріли росіян рух тролейбусів на маршруті № 1 тимчасово зупинено.
Вчора російська армія завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди.
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