Сили ППО відпрацювали по російській ракеті в Кіровоградській області, - ОВА

Сили протиповітряної оборони в Кіровоградській області сьогодні, 16 січня, успішно відпрацювали по російській ракеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича .

За його словами, чергова ворожа ракетна атака не оминула Кіровоградську область.

"Захисники неба відпрацювали", - написав очільник області.

Райкович додав, що попередньо - без руйнувань і постраждалих.

Обстріли України

Росія регулярно обстрілює населені пункти в різних областях України з артилерії, авіації, а також б'є ракетами.

Сьогодні повідомлялось, що у Херсоні через обстріли росіян рух тролейбусів на маршруті № 1 тимчасово зупинено.

Вчора російська армія завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди.