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Силы ПВО отработали по российской ракете в Кировоградской области, - ОВА

Кировоградская область, Вторник 16 января 2024 16:08
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Силы ПВО отработали по российской ракете в Кировоградской области, - ОВА Архивное фото: Силы ПВО отработали по российской ракете в Кировоградской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы противовоздушной обороны в Кировоградской области сегодня, 16 января, успешно отработали по российской ракете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

По его словам, очередная вражеская ракетная атака не обошла Кировоградскую область.

"Защитники неба отработали", - написал глава области.

Райкович добавил, что предварительно - без разрушений и пострадавших.

Обстрелы Украины

Россия регулярно обстреливает населенные пункты в разных областях Украины по артиллерии, авиации, а также бьет ракетами.

Сегодня сообщалось, что в Херсоне из-за обстрелов россиян движение троллейбусов на маршруте № 1 временно остановлено.

Вчера российская армия нанесла удары по Нью-Йорку в Донецкой области. В результате обрушился подъезд многоэтажки, пострадали люди.

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