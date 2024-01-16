Силы ПВО отработали по российской ракете в Кировоградской области, - ОВА

Силы противовоздушной обороны в Кировоградской области сегодня, 16 января, успешно отработали по российской ракете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича .

По его словам, очередная вражеская ракетная атака не обошла Кировоградскую область.

"Защитники неба отработали", - написал глава области.

Райкович добавил, что предварительно - без разрушений и пострадавших.

Обстрелы Украины

Россия регулярно обстреливает населенные пункты в разных областях Украины по артиллерии, авиации, а также бьет ракетами.

Сегодня сообщалось, что в Херсоне из-за обстрелов россиян движение троллейбусов на маршруте № 1 временно остановлено.

Вчера российская армия нанесла удары по Нью-Йорку в Донецкой области. В результате обрушился подъезд многоэтажки, пострадали люди.