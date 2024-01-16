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У Херсоні через обстріли РФ скоротили кількість маршрутів тролейбусів

Херсон, Вівторок 16 січня 2024 11:14
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У Херсоні через обстріли РФ скоротили кількість маршрутів тролейбусів Фото: у Херсоні через обстріли РФ скоротили кількість маршрутів тролейбусів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Херсоні через обстріли росіян рух тролейбусів на маршруті № 1 тимчасово зупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

Як повідомив Мрочко, рух тролейбусів на маршруті № 1 призупинено, хоча після деокупації Херсона він був відновлений одним із перших.

Вулиця Перекопська, по якій, зокрема, пролягає маршрут, постійно обстрілюється. Під час ворожих атак були поранені пасажири та працівники КП, пошкоджена контактна мережа, чотири одиниці електротранспорту.

"Щоб не наражати людей на небезпеку і було прийнято рішення про припинення роботи тролейбусного маршруту №1 до настання безпечного періоду", - зазначив начальник МВА.

На сьогодні у місті діють чотири тролейбусних маршрути:

  • № 8 - Житлоселище - ХБК з 07.48 до 16.50.
  • № 9 - мкр. Шуменський - пл. Ганнібала з 08.21 до 17.00.
  • № 12 - мкр. Таврійський - ХБК з 07.43 до 16.45.
  • № 11 - мкр. Північний - Житломасив з 08.26 до 17.15.

Зараз їх обслуговує 21 тролейбус КП "Херсонелектротранс" ХМР.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени минулого року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ.

Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Так, ввечері 13 січня терористи вкотре атакували Херсон. Внаслідок влучання снаряда загорівся житловий будинок, втім, вогнеборці оперативно прибули на місце подій та ліквідували вогонь.

Також вчора російські війська атакували пункт "швидкої" у Станіславі Херсонської області.

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Херсон тролейбус Війна Росії проти України
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