Сили ППО робитимуть все можливе, щоб росіяни не завадили нам відсвяткувати Великдень, - Наєв

Українські сили ППО робитимуть все можливе для того, аби окупаційні війська не завадили мешканцям відсвяткувати Великдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об’єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва.

"На даний час українська система протиповітряної оборони має дуже високий клас готовності. Про це свідчить те, що відсоток повітряних цілей, які знищують наші сили та засоби набагато перевищує показники інших військових конфліктів минулого", - сказав він.

Наєв зазначив, що Росія може здійснити ракетні обстріли у будь-який день, тож для цього, зокрема, мають бути готовими системи ППО.

"Ворог не полишив свої підступні замисли, але головне - ми готові до нівелювання його дій та зменшення його влучань. Будемо робити все для того, щоб він не завадив нам відсвяткувати Великодні свята", - сказав командувач Об’єднаних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, на Великдень по всій Україні посилять заходи безпеки.

РБК-Україна також повідомляло про тривалість комендантської години в різних областях України на Великдень.

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