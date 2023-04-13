ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы ПВО будут делать все возможное, чтобы россияне не помешали нам отпраздновать Пасху, - Наев

Новина українською →
Четверг 13 апреля 2023 16:39
Силы ПВО будут делать все возможное, чтобы россияне не помешали нам отпраздновать Пасху, - Наев Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские силы ПВО будут делать все возможное для того, чтобы оккупационные войска не помешали жителям отпраздновать Пасху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева.

"В настоящее время украинская система противовоздушной обороны имеет очень высокий класс готовности. Об этом свидетельствует то, что процент воздушных целей, которые уничтожают наши силы и средства, намного превышает показатели других военных конфликтов прошлого", - сказал он.

Наев отметил, что Россия может осуществить ракетные обстрелы в любой день, поэтому для этого, в частности, должны быть готовы системы ПВО.

"Враг не оставил свои коварные замыслы, но главное - мы готовы к нивелированию его действий и уменьшению его попаданий. Будем делать все для того, чтобы он не помешал нам отпраздновать Пасху", - сказал командующий Объединенными Силами ВСУ.

Напомним, на Пасху по всей Украине усилят меры безопасности.

РБК-Украина также сообщало о продолжительности комендантского часа в разных областях Украины на Пасху.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Наев Пасха ПВО
NEWS
Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага
Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно