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Сили ППО з ранку збили понад 300 дронів, атака триває, - Повітряні сили

18:54 12.09.2026 Сб
1 хв
Станом на вечір у повітряному просторі досі десятки ворожих безпілотників
aimg Валерія Абабіна
Фото: Військовий ППО (Getty Images)

Протягом дня 12 вересня Росія атакувала Україну понад чотирма сотнями ударних дронів. Сили ППО збили та подавили більшість із них, однак атака триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чим атакував ворог

Протягом дня, з 6:30 до 18:00, противник атакував Україну 410 ударними безпілотниками, 37 із яких - реактивні.

За попередніми даними, протиповітряна оборона за цей період збила та подавила 336 ударних БпЛА, серед них 23 реактивні. Водночас зафіксовано влучання 21 ворожого безпілотника.

Станом на 18:00 у повітряному просторі перебувало близько 55 ударних дронів. Крім того, заходять нові групи безпілотників.

Нагадаємо, останнім часом Росія нарощує застосування реактивних "шахедів", компенсуючи цим падіння ефективності класичних дронів. Їхня головна перевага - вища швидкість, через що такі цілі складніше перехоплювати.

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