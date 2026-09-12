Силы ПВО с утра сбили более 300 дронов, атака продолжается, - Воздушные силы

Напомним, сегодня Россия нанесла массированную дневную атаку дронами по западу Украины - под ударами оказались Волынь, Ровенщина и Житомирщина. Самые трагические последствия в Житомирской области: в Звягеле враг попал в продуктовый магазин, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, оккупанты ударили по автозаправочным станциям в Звягеле и Коростене.

Одним из ударов россияне попали в пассажирский поезд в Луцке . По словам главы "Укрзализныци" Александра Перцовского, пассажиров и работников заблаговременно эвакуировали, поэтому никто не пострадал, а пожар впоследствии ликвидировали. Попадание зафиксировали также в Фастове.

В последнее время Россия наращивает применение реактивных "шахедов" , компенсируя тем самым падение эффективности классических дронов. Их главное преимущество – более высокая скорость, из-за чего такие цели сложнее перехватывать.