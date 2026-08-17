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Росія нарощує виробництво реактивних дронів: чому звичайні "Шахеди" вже менш ефективні

13:18 17.08.2026 Пн
2 хв
Чому звичайні "Шахеди" вже не такі ефективні і що прийде їм на зміну?
aimg Лев Шевченко aimg Андрій Тимощенков
Росія нарощує виробництво реактивних дронів: чому звичайні "Шахеди" вже менш ефективні Фото: реактивний дрон "Герань" (росЗМІ)
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Росія переходить до масовішого застосування реактивних безпілотників, компенсуючи цим падіння ефективності класичних "Шахедів" під час масованих атак.

Про це йдеться у матеріалі "Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна".

Чому Росія робить ставку на реактивні дрони

За словами старшого аналітика Українського центру безпеки та співпраці Антона Земляного, цей перехід уже відбувається: Росія дедалі активніше налагоджує масове виробництво реактивних дронів і дронів-ракет та частіше застосовує їх для ударів по українській території. Причина - зниження ефективності звичайних "Шахедів", які вже не виконують тієї функції, що на початку масового застосування.

Реактивні засоби ураження - і нові версії "Герані", і дрони-ракети на кшталт "Бандеролі" - мають дозволити росіянам скоротити час підльоту та ускладнити роботу української ешелонованої ППО. Їхня перевага для ворога - у поєднанні швидкості, дальності та відносно невисокої вартості порівняно з класичними крилатими ракетами.

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Що стримує масштабування

Попри це, зробити реактивні дрони такими ж масовими, як звичайні "Шахеди", складніше через їхню технологічність і вартість компонентів.

Головне обмеження - виробництво турбореактивних двигунів, які дорожчі й складніші у випуску, ніж звичайні. За оцінкою Каткова, постачання таких двигунів значною мірою залежить від китайських приватних компаній.

Друга проблема - композитні матеріали для корпусу дрона: Росія має труднощі з їх виробництвом і залежить від імпорту окремих компонентів і хімічних сполук.

За прогнозом головного редактора Defence Express Олега Каткова, Москва може повторити шлях, пройдений із двигунами для звичайних "Шахедів": спочатку закуповувати готові за кордоном, а згодом поступово налагоджувати їхнє виробництво всередині країни, а також домовлятися з китайськими виробниками про спрощення конструкції двигунів.

Водночас, наголошує Земляний, це не означає, що Росія не зможе нарощувати випуск реактивних дронів - навпаки, поступове масштабування вже відбувається.

Раніше РБК-Україна писало, що ворог дедалі частіше застосовує проти українських міст дрон-ракету "Бандероль", яка поєднує риси безпілотника й крилатої ракети та здатна маневрувати на малій висоті. Також повідомлялося, що частка "Шахедів" із реактивними двигунами під час окремих російських ударів по Україні сягає до двох третин, хоча так відбувається не щоразу.

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