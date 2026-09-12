Сили ППО з ранку збили понад 300 дронів, атака триває, - Повітряні сили

Протягом дня 12 вересня Росія атакувала Україну понад чотирма сотнями ударних дронів. Сили ППО збили та подавили більшість із них, однак атака триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чим атакував ворог

Протягом дня, з 6:30 до 18:00, противник атакував Україну 410 ударними безпілотниками, 37 із яких - реактивні.

За попередніми даними, протиповітряна оборона за цей період збила та подавила 336 ударних БпЛА, серед них 23 реактивні. Водночас зафіксовано влучання 21 ворожого безпілотника.

Станом на 18:00 у повітряному просторі перебувало близько 55 ударних дронів. Крім того, заходять нові групи безпілотників.