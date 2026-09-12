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Силы ПВО с утра сбили более 300 дронов, атака продолжается, - Воздушные силы

18:54 12.09.2026 Сб
2 мин
По состоянию на вечер в воздушном пространстве до сих пор десятки вражеских беспилотников
aimg Валерия Абабина
Силы ПВО с утра сбили более 300 дронов, атака продолжается, - Воздушные силы Фото: Военный ПВО (Getty Images)
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В течение дня 12 сентября Россия атаковала Украину более четырьмя сотнями ударных дронов. Силы ПВО сбили и подавили большинство из них, однако атака продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Чем атаковал враг

В течение дня с 6:30 до 18:00 противник атаковал Украину 410 ударными беспилотниками, 37 из которых - реактивные.

По предварительным данным, противовоздушная оборона за этот период сбила и подавила 336 ударных БПЛА, среди них 23 реактивных. В то же время зафиксировано попадание 21 вражеского беспилотника.

По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве находилось около 55 ударных дронов. Кроме того, входят новые группы беспилотников.

Напомним, сегодня Россия нанесла массированную дневную атаку дронами по западу Украины - под ударами оказались Волынь, Ровенщина и Житомирщина. Самые трагические последствия в Житомирской области: в Звягеле враг попал в продуктовый магазин, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, оккупанты ударили по автозаправочным станциям в Звягеле и Коростене.

Одним из ударов россияне попали в пассажирский поезд в Луцке . По словам главы "Укрзализныци" Александра Перцовского, пассажиров и работников заблаговременно эвакуировали, поэтому никто не пострадал, а пожар впоследствии ликвидировали. Попадание зафиксировали также в Фастове.

В последнее время Россия наращивает применение реактивных "шахедов" , компенсируя тем самым падение эффективности классических дронов. Их главное преимущество – более высокая скорость, из-за чего такие цели сложнее перехватывать.

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