Силы ПВО за ночь уничтожили две ракеты и три разведывательных дрона

Фото: силы ПВО сбили за ночь две ракеты РФ (коллаж РБК-Украина)

Россия в ночь на 20 апреля в очередной раз атаковала Украину. Силы противовоздушной обороны уничтожили две вражеские ракеты и три разведывательных дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

В ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря. . ПВО уничтожила две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Также на южном направлении уничтожены три разведывательных БПЛА - два "Орлан-10" и один "Суперкам".