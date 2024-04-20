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Силы ПВО за ночь уничтожили две ракеты и три разведывательных дрона

Украина, Суббота 20 апреля 2024 08:55
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Силы ПВО за ночь уничтожили две ракеты и три разведывательных дрона Фото: силы ПВО сбили за ночь две ракеты РФ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 20 апреля в очередной раз атаковала Украину. Силы противовоздушной обороны уничтожили две вражеские ракеты и три разведывательных дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

В ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря. .

ПВО уничтожила две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Также на южном направлении уничтожены три разведывательных БПЛА - два "Орлан-10" и один "Суперкам".

Ночная атака врага

Этой ночью оккупанты ударили по Запорожью. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре города. По его словам, никто не пострадал.

Также с утра Силы обороны юга Украины сообщили о работе ПВО в южном регионе. Позже стало известно о взрыве в Одессе.

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