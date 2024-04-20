ua en ru
Сб, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Літак, 750 загарбників та 20 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Субота 20 квітня 2024 07:39
UA EN RU
Літак, 750 загарбників та 20 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: за добу Сили оборони знищили літак і 750 окупантів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 20 квітня, становили 750 окупантів за добу, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 458 580 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 21 бойову броньовану машину (ББМ), 20 артсистем і 30 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 458 580 (+750) осіб ліквідовано;
  • танків - 7213 (+8) од;
  • бойових броньованих машин - 13 873 (+21) од.;
  • артилерійських систем - 11 678 (+20) од.;
  • РСЗВ - 1046 од.;
  • засоби ППО - 763 (+1) од.;
  • літаків - 348 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9341 (+30) од.;
  • крилатих ракет - 2109 од. (+13);
  • кораблів/катерів - 26 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15 717 (+46) од.;
  • спеціальної техніки - 1918 (+3) од.

Літак, 750 загарбників та 20 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, за минулу добу в Україні на фронті зафіксовано 102 бойових зіткнення. Ворог активно штурмує позиції захисників на трьох напрямках у Донецькій області.

Крім того, вночі 20 квітня у Запоріжжі пролунав вибух. А вранці ворог атакував ракетами Одесу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Слабкість української ППО дозволяє росіянам швидко просуватися на фронті, - ISW
Слабкість української ППО дозволяє росіянам швидко просуватися на фронті, - ISW
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил