Літак, 750 загарбників та 20 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 20 квітня, становили 750 окупантів за добу, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 458 580 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 21 бойову броньовану машину (ББМ), 20 артсистем і 30 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 458 580 (+750) осіб ліквідовано;
- танків - 7213 (+8) од;
- бойових броньованих машин - 13 873 (+21) од.;
- артилерійських систем - 11 678 (+20) од.;
- РСЗВ - 1046 од.;
- засоби ППО - 763 (+1) од.;
- літаків - 348 (+1) од.;
- гелікоптерів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9341 (+30) од.;
- крилатих ракет - 2109 од. (+13);
- кораблів/катерів - 26 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15 717 (+46) од.;
- спеціальної техніки - 1918 (+3) од.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні на фронті зафіксовано 102 бойових зіткнення. Ворог активно штурмує позиції захисників на трьох напрямках у Донецькій області.
Крім того, вночі 20 квітня у Запоріжжі пролунав вибух. А вранці ворог атакував ракетами Одесу.
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