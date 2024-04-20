Літак, 750 загарбників та 20 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 20 квітня, становили 750 окупантів за добу, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 458 580 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 21 бойову броньовану машину (ББМ), 20 артсистем і 30 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за минулу добу в Україні на фронті зафіксовано 102 бойових зіткнення. Ворог активно штурмує позиції захисників на трьох напрямках у Донецькій області.

Крім того, вночі 20 квітня у Запоріжжі пролунав вибух. А вранці ворог атакував ракетами Одесу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.